ГПУ проводит массовые обыски в офисах «Новой почты» в четырех городах

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков в складских и офисных помещениях ООО «Новая Почта» в городах Киев, Полтава Харьков и Днепр", — написала Сарган в Facebook.

По ее данным, все следственные действия проводятся без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Сарган сообщила, что детали уголовного дела сообщат позже.

"Нова почта" — украинская компания, основанная в 2001 году. Она обеспечивает экспресс-доставку документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Сеть «Нова почта» состоит из более чем 2,3 тысячи отделений, более 1,4 тысячи почтоматов для выдачи и приема посылок и 40 сортировочных терминалов.