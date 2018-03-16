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ГПУ проводит массовые обыски в офисах «Новой почты» в четырех городах
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ГПУ проводит массовые обыски в офисах «Новой почты» в четырех городах 

РИА Новости 16 часов назад
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Генпрокуратура Украины проводит около 15 обысков в складских и офисных помещениях компании «Новая почта» в четырех городах, сообщила в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков в складских и офисных помещениях ООО «Новая Почта» в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", — написала Сарган в Facebook.
По ее данным, все следственные действия проводятся без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Сарган сообщила, что детали уголовного дела сообщат позже.
"Нова почта" — украинская компания, основанная в 2001 году. Она обеспечивает экспресс-доставку документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Сеть «Нова почта» состоит из более чем 2,3 тысячи отделений, более 1,4 тысячи почтоматов для выдачи и приема посылок и 40 сортировочных терминалов.
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