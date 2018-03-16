Порошенко предложили заткнуться в ответ

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«Агония началась». В Сети раскритиковали Порошенко за высказывание о России 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи социальных сетей резко отреагировали на публикацию президента Украины Петра Порошенко о России.
На своей странице в Facebook Порошенко выразил солидарность с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном касательно дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
>> Порошенко поддержал Британию
"Наше послание России такое же, как месседж британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "Заткнуться и убраться прочь", — написал украинский президент.
Публикация вызвала шквал критики в адрес Порошенко.
"Тебя, Порох (Порошенко. — Прим. ред.), первого нужно заткнуть и выслать из страны голым, босым и простоволосым!" — написал один из пользователей.
"Агония началась", — прокомментировал публикацию Порошенко Игорь Ерохин.
"Плагиат", — говорится в записи Татьяны Грен.
"Комментарий, достойный президента, как же", — написала Ольга Лосикова
"А вот что-то свое придумать не получается?" — спрашивает Андрей Николаев.
Ранее глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон сообщил, что ждет реакции Москвы на высылку российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Уильямсон также заявил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Уильямсону, возможно, "хочется войти в историю громкими заявлениями". Лавров также предположил, что британскому министру обороны не хватает образования.
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