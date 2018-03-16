Будапешт заявил о «проявлении антивенгерских настроений» на Украине

Будапеште считают недопустимым инцидент с нападением на автомобили с венгерскими номерами, произошедшее минувшей ночью в украинском Берегово Закарпатской области. Об этом заявили венгерский вице-премьер Жолт Шемьен и госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Янош Потали.

"Эта акция — явная провокация против закарпатских венгров, она является частью антивенгерских проявлений, которые произошли в течение последних недель", — цитирует ТАСС пресс-службу правительства Венгрии.

В пресс-службе также сообщили, что ожидают от Украины «решительных действий для предотвращения подобных случаев» и «гарантий безопасности закарпатских венгров». В Берегово были разбиты сразу несколько машин с венгерскими номерами, в то время как находящиеся поблизости автомобили с украинскими номерами остались в сохранности. Пострадавших нет.

Правонарушения произошли на следующий день после празднования годовщины провозглашения так называемой Карпатской Украины. О создании Карпатской Украины заявили местные националисты в 1939 году, однако образование было ликвидировано спустя три дня в результате ввода на его территорию венгерских вооруженных сил.