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Будапешт заявил о «проявлении антивенгерских настроений» на Украине
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Будапешт заявил о «проявлении антивенгерских настроений» на Украине 

Российская Газета 17 часов назад
В Будапеште считают недопустимым инцидент с нападением на автомобили с венгерскими номерами, произошедшее минувшей ночью в украинском Берегово Закарпатской области. Об этом заявили венгерский вице-премьер Жолт Шемьен и госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Янош Потали.
"Эта акция — явная провокация против закарпатских венгров, она является частью антивенгерских проявлений, которые произошли в течение последних недель", — цитирует ТАСС пресс-службу правительства Венгрии.
В пресс-службе также сообщили, что ожидают от Украины «решительных действий для предотвращения подобных случаев» и «гарантий безопасности закарпатских венгров». В Берегово были разбиты сразу несколько машин с венгерскими номерами, в то время как находящиеся поблизости автомобили с украинскими номерами остались в сохранности. Пострадавших нет.
Правонарушения произошли на следующий день после празднования годовщины провозглашения так называемой Карпатской Украины. О создании Карпатской Украины заявили местные националисты в 1939 году, однако образование было ликвидировано спустя три дня в результате ввода на его территорию венгерских вооруженных сил.
Напомним, что ранее Будапешт заявлял о необходимости постоянного присутствия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатье в целях предотвращения атак на представителей венгерской общины. Однако глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал данное предложение.
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