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Украине не нужна дорога на Крым
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Украине не нужна дорога на Крым 

Украина.ру 18 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом передает портал «Херсон онлайн». Сообщается, что еще в 2016 году была зарегистрирована соответствующая петиция гражданина Украины Андрея Ковальчука, которая сейчас почти набрала необходимое количество голосов 25 тысяч.
«Предлагаю проложить железнодорожный путь в город Скадовск Херсонской области. Ветку по направлению к Крыму перенести в направлении города Скадовска и этим дать толчок развитию более мощной транспортной сети и туристической сферы (особенно в пляжный и оздоровительный туризм) в данном регионе. В будущем это принесет увеличение денежных поступлений в городской и государственный бюджет. Туристический поток к данному региону увеличился в несколько раз из-за нежелания украинцев отдыхать на территории оккупированного Крыма. Поэтому необходимость в улучшении организации перевозки туристов является срочной», — говорится в петиции.
Желающих разобрать крымские рельсы уже набралось 21 тыс. человек. До окончания срока сбора подписей остается 91 день.
Учитывая стремительно развивающиеся события на Украине, такая развязка после успешного внедрения энергетической, водной и продовольственной блокад полуострова, становится вполне вероятной и наконец, исполнится мечта русского общественного деятеля времен Российской империи Сергея Скадовского, основателя порта Скадовск.
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