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В ЛНР заявили, что Киев сократил подачу воды на 50 процентов
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В ЛНР заявили, что Киев сократил подачу воды на 50 процентов 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Подконтрольная официальному Киеву Петровская насосная станция на 50% сократила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за аварии на Петровском водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП ЛНР «Лугансквода».
"В связи с аварией на Петровском водоводе с 12:00 16 марта вынужденно сокращена подача воды с Петровской насосной станции на 50%… Вода жителям города Луганска и селам Славяносербского района будет подаваться согласно утвержденному графику", — заявили в пресс-службе организации.
На данный момент специалисты ГУП ЛНР «Лугансквода» выполняют все необходимые технические мероприятия, которые позволят не ограничивать водоснабжение жителей республики.
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