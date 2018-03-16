В ЛНР заявили, что Киев сократил подачу воды на 50 процентов

ЛУГАНСК , 16 мар — РИА Новости . Подконтрольная официальному Киеву Петровская насосная станция на 50% сократила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за аварии на Петровском водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП ЛНР «Лугансквода».

"В связи с аварией на Петровском водоводе с 12:00 16 марта вынужденно сокращена подача воды с Петровской насосной станции на 50%… Вода жителям города Луганска и селам Славяносербского района будет подаваться согласно утвержденному графику", — заявили в пресс-службе организации.

На данный момент специалисты ГУП ЛНР «Лугансквода» выполняют все необходимые технические мероприятия, которые позволят не ограничивать водоснабжение жителей республики.