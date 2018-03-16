Киношный интернационал

Коммерческое исследование компании KVG Research внезапно открыло для украинцев и россиян настоящий секрет Полишинеля. В числе ведущих производителей российских телесериалов обнаружились украинские продюсерские компании. Несмотря на то, что в самой Украине действует запрет любых российских фильмов, снятых после 2014 года — согласно закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины», который старательно блюдут специально созданные контрольные органы и неравнодушные граждане у телеэкранов.

По итогам 2017 года одним из крупнейших производителей сериалов для российского телевидения оказалась украинско-российская продюсерская компания Star Media, развивающая сотрудничество со всеми ведущими российскими телеканалами — такими, как «Первый канал», «Россия 1», НТВ , « ТВ Центр », «Пятый канал» и специализирующийся по сериалам «Домашний». Ее основатель, известный украинский продюсер Владислав Ряшин как бы утверждает своей биографией кинематографический интернационализм — он одновременно является членом Гильдии продюсеров России и Ассоциации продюсеров Украины, Украинской Телевизионной Академии и Академии Российского Телевидения.

Только в прошлом году Star Media снимала материал для 84 проектов, а среди ее известных телепродуктов достаточно назвать сериалы «Анна Герман», « Мата Хари », «Анна-детективъ», «По законам военного времени», «Ищейка», «Влюбленные женщины», «Офицерские жены», «Двойная жизнь», «Штрафник», «Восток-Запад», «А зори здесь тихие…». А также, документальные драмы «Романовы», «Первая мировая», «Кронштадт» и мультфильм «Бременские разбойники».

На втором месте идет украинская Film.ua, которая вообще считается крупнейшим кинопроизводителем Украины. Эта группа, куда входят более 20 компаний, базируется на современной производственной базе в Деснянском районе Киева и создает контент для ведущих телеканалов России, Украины и некоторых европейских стран. По данным исследования, в прошлом году там работали над 35 сериальными проектами для российских телеканалов, с общей продолжительностью 527 часов. Film.ua снимала показанные на российском ТВ сериалы «Гречанка», «Избранница», «Нюхач», «Нити судьбы», «Чужая жизнь», «Женский доктор», а также детектив «Майор и магия». Причем, объемы этого сотрудничества только выросли начиная с 2015 года.

Эта кинотелевизионная новость вызвала негодующие крики о «зраде» — причем, как в Киеве, так и в Москве

Съемки фильма «Вещий Олег»

«Щелкая каналы на телевизионном пульте, я не раз замечала знакомые пейзажи в сериальном мыле — вот уголок Киева, а вот одесский бульвар. Отмечая, как свободно двигаются в этих пейзажах русские артисты, с удивлением узнавала, что эти сериалы сняты вот прямо сейчас, не в 2012 или 2014 году, а уже позже. Камера умело обходит жовто-блакитные скамейки и перила, вывески на русском или английском закрывают граффити с призывами про москаляку. И я только удивлялась, как телевизионщикам удается обходить полный запрет на работу российских телекомпаний на Украине… А русский бизнес плюет на политику страны. Выгодно и дешево покупать украинские сериалы, задвинем патриотическую риторику, утремся от запрета наших на Украине, и будем развивать сотрудничество с «партнерами», — пишет об этом блогер Лариса Шеслер.

Действительно, львиная доля сериалов для российского телерынка всегда снималась на территории Украины — поскольку их производство обходиться там гораздо дешевле. «Украинские продюсеры умеют делать рейтинговый продукт и предлагают его по более конкурентной цене, чем российские производители. Только экономика и никакой политики», — откровенно рассказал об этом в комментарии РБК гендиректор «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов . Большинство украинских продакшн-фирм тесно сотрудничали с российским капиталом, или были его прямыми деловыми партнерами. Запрет фильмов ударил в этом смысле не только по российскому, но и по украинскому бизнесу, который даже осмелился вслух роптать против действий власти.

«Говорил, говорю и буду говорить: мы против всякого рода безумных запретов. Есть общепринятые ценности. Есть вещи, которые категорически должны быть запрещены — это порнография, пропаганда насилия, разжигание национальной, религиозной и прочей вражды и т. д. А запрещать актеров, запрещать режиссеров значит превращать все в цирк. В этом технологическом мире ничего, в принципе, запретить нельзя. И я так считаю не только потому, что в какой-то мере это коснулось и нас», — рассказывал еще три года назад соучредитель Film.ua Сергей Созановский, сообщая о том, что целый ряд произведенных этой группой компаний фильмов запрещены для показа на территории Украины.

В итоге значительная часть этого рынка банально ушла в тень. Сотрудничество продолжилось в том формате, который позволял обойти запретный закон — украинские продакшн-фирмы стали снимать ленты, в основном ориентированные на российский рынок. Хотя в Украине их тоже смотрят, как весь прочий — хороший или не очень — контент российских телеканалов: кто на дисках, кто по спутнику, а кто через пока недостаточно цензурированный интернет.

По сути, это объективный процесс. Несмотря на попытки разорвать все связи и контакты между двумя странами, украинская власть напротив еще глубже интегрировали украинские студии в медиа-пространство России.

И об этом ироническом факте однажды снимут смешной комедийный фильм.