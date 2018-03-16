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Около 10 тысяч гектаров сельхозземель в ЛНР остаются неразминированными
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Около 10 тысяч гектаров сельхозземель в ЛНР остаются неразминированными 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель остаются неразминированными в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил в пятницу журналистам исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.
"Проблемными остаются примерно 10 тысяч гектаров неразминированных площадей", — заявил Пронько.
По его словам, работы по разминированию продолжаются.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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