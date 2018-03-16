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Киевская радиостанция заплатила самый большой штраф по закону о квоте на украинский язык
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Киевская радиостанция заплатила самый большой штраф по закону о квоте на украинский язык 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Reuters
Член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что радиостанция «Пятница» заплатила штраф в размере 327 тыс. гривен ($12,5 тыс.) из-за того, что выпустила в эфир недостаточное количество песен на украинском языке. Об этом Костинский написал в фейсбуке.
"Радиостанция «Пятница» заплатила штраф в размере 327,8 тысячи гривен, который национальный совет насчитал за нарушения квот на песни на украинском языке… В целом штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, который начислен радио «Пятница», является крупнейшим за все время действия квот", — написал Костинский.
Чиновник отметил, что в эфире «Пятницы» звучало 29% песен на украинском вместо положенных 30%. Также он написал, что в прошлом году ведомство оштрафовало 17 радиостанций, общая сумма штрафа составила более 1 млн гривен (около $38 тыс.).
Ранее сообщалось, что в Раде возмутились инфографикой ООН о происхождении украинского языка.
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