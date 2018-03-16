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Украина разорвет экономические отношения с Россией
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Украина намерена порвать экономические отношения с Россией 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, — о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году", — сказал Гройсман.
Ранее сообщалось, что Украина ввела эмбарго на поставку минеральных удобрений из России.
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