Украина разорвет экономические отношения с Россией

Украина намерена порвать экономические отношения с Россией

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, — о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году", — сказал Гройсман. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией . Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Ранее сообщалось, что Украина ввела эмбарго на поставку минеральных удобрений из России.