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Опрос: Большинство украинцев не хочет в НАТО
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Опрос: Большинство украинцев не хочет в НАТО 

Российская Газета 23 часа назад
Несмотря на декларируемое украинскими властями стремление сделать страну членом Североатлантического альянса, большинство граждан Украины не поддерживают эту идею. К такому выводу пришли социологи из Национального демократического института по международным вопросам (NDI, организация, созданная правительством США «для продвижения демократии в развивающихся странах»).
Социологический опрос проводился во всех регионах Украины, кроме неконтролируемой Киевом части Донбасса. В опросе приняли участие более семи тысяч человек.
Результаты, полученные американцами, должны расстроить президента Порошенко, ранее уверенно заявлявшего, что на референдуме о вступлении в НАТО, который он периодически обещает провести, три четверти украинцев проголосуют за вступление в альянс. Как оказалось, в среднем по Украине только 40% взрослого населения поддерживают идею членства в этом военном блоке. Причем, относительное большинство сторонников сближения с НАТО — 59% — сформировалось только на западе страны, тогда как даже в Киеве и центральных областях лишь 43% граждан стремятся в альянс. И совсем не поддерживают сотрудничество с НАТО на востоке и юге Украины: 12% в контролируемых украинскими силовиками районах Донецкой и Луганской области, 22% в Сумской и Харьковской областях, и 24% в Одесской, Николаевской и Херсонской.
Есть в опубликованных NDI данных и еще одна неприятная для официального Киева констатация. Оказывается, украинцев, жалеющих о распаде СССР, больше, чем тех, кто считает это историческое событие позитивным: 36% против 31%. И здесь также наблюдается разделение мнений по региональному признаку. Если в западных регионах людей, скучающих за СССР., только 16%, то на юге и востоке — около 50%.
Заметим, что в опросе не участвовали регионы, где проживает около 10% процентов населения Украины, — народные республики Донбасса. С учетом их голосов, результаты опроса NDI были бы еще более показательными.
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