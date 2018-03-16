Климкин отреагировал на заявления Венгрии

«Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье», — добавил он.

По его мнению, такие действия венгерской стороны являются сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением реальности.