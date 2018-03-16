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Климкин отреагировал на заявления Венгрии
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Климкин: Венгрия приблизилась к красной линии в отношениях с Украиной 

RT на русском 16 марта 2018
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал последние заявления Венгрии о миссии ОБСЕ в Закарпатье. «Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнёрами в принципе не говорят», — цитирует Климкина BBC Украина.
По его мнению, такие действия венгерской стороны являются сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением реальности.
«Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье», — добавил он.
Ранее консульство Венгрии не рекомендовало гражданам ездить в Закарпатскую область 16—18 марта.
Кроме того, по запросу главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Ужгороде начала работать миссия ОБСЕ.
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