Климкин отреагировал на заявления Венгрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал последние заявления Венгрии о миссии ОБСЕ в Закарпатье. «Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнёрами в принципе не говорят», — цитирует Климкина BBC Украина.
По его мнению, такие действия венгерской стороны являются сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением реальности.
«Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье», — добавил он.
Ранее консульство Венгрии не рекомендовало гражданам ездить в Закарпатскую область 16—18 марта.
Кроме того, по запросу главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Ужгороде начала работать миссия ОБСЕ.