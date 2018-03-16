Азаров рассказал, почему русский язык не стал вторым государственным на Украине

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал о том, что послужило причиной непринятия закона «О втором государственном языке — русском» до Майдана.

Свое мнение Азаров выразил в социальной сети Facebook. По мнению политика, всему виной отсутствие конституционного большинства в Верховной Раде

Вместе с тем Азаров считает большой победой «здравого смысла над тем пещерным национализмом» принятие в 2012 году закона «Об основах государственной языковой политики», который предусматривал наличие двуязычия в регионах, в которых численность национальных меньшинств, свыше 10% от общего населения. Действующая власть отменила его сразу же, как только стала у руля.

«Сейчас хунта уже ни с кем и никак не считается. И закон от 3 июля 2012 г. признан неконституционным», — цитирует «ФАН» Азарова.

Ранее сообщалось, что на украинских телеканалах появится квота на родной язык.

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