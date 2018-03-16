Ещё
Азаров рассказал, почему русский язык не стал вторым государственным на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азаров рассказал, почему русский язык не стал вторым государственным на Украине 

Свободная пресса 16 марта 2018
Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал о том, что послужило причиной непринятия закона «О втором государственном языке — русском» до Майдана.
Свое мнение Азаров выразил в социальной сети Facebook. По мнению политика, всему виной отсутствие конституционного большинства в Верховной Раде.
Вместе с тем Азаров считает большой победой «здравого смысла над тем пещерным национализмом» принятие в 2012 году закона «Об основах государственной языковой политики», который предусматривал наличие двуязычия в регионах, в которых численность национальных меньшинств, свыше 10% от общего населения. Действующая власть отменила его сразу же, как только стала у руля.
«Сейчас хунта уже ни с кем и никак не считается. И закон от 3 июля 2012 г. признан неконституционным», — цитирует «ФАН» Азарова.
Ранее сообщалось, что на украинских телеканалах появится квота на родной язык.
Новости Украины: В Киеве хотят принять закон об обязательном использовании украинского языка
Новости политики: Азаров рассказал об агрессии на Украине
Свободная пресса: последние новости
Послание Порошенко к России «заткнуться и убраться» вызвало шквал критики Савченко признали «врагом Украины» Подозреваемая в теракте Савченко решила взять следствие «на слабо»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии402
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»93
Россия бьется со смертельно опасным противником438
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение