Актер Жан Рено с двумя огромными букетами посетил Порошенко

В Киеве Администрацию президента Украины посетила звезда мирового масштаба — французский актер Жан Рено , известный по роли киллера Леона. Он встретился с главой государства Петром Порошенко , а также его женой Мариной, делятся новостью украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи Порошенко отметил, что является поклонником актера и видел много фильмов с его участием. Президент отметил важность участия Жана Рено в украинско-французском психологическом триллере Фредерика Петижана «Последний шаг» (The Last Step) (сейчас съемки проходят в Украине, поддерживается средствами госбюджета) и выразил уверенность, что этот новый фильм будет иметь большой успех.

"Ваше участие (в этом фильме) будет хорошей рекламой для Украины", — сказал Порошенко.

"Очень интересно услышать ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии. Все должны знать, что именно в Украине сегодня стоит снимать кино", — сказал Порошенко.

В свою очередь, Жан Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы. «Замечательное место — озеро Синевир», — поделился впечатлениями актер.

"Я впервые работаю с украинской командой", — отметил Жан Рено и высказал мнение, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

"Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю", — отметил актер, добавив «если вы инвестируете один доллар в кино — вы возвращаете три доллара».

Украинский лидер пожелал актеру успеха и заявил, что был очень рад встрече.

ТСН удалось увидеть, как к Администрации Президента около семи вечера приехал Жан Рено. Актер вышел из машины в сопровождении охранников и направился в так называемый «дом с химерами» — это резиденция напротив Администрации, где президенты обычно встречают уважаемых гостей. В руках одного из охранников были два огромных букета. У Порошенко Рено пробыл около часа, с журналистами общаться не стал.

Напомним, Жан Рено приехал в Украину месяц назад для съемок в украинско-французском триллере «Последний шаг». Это будет последний фильм в карьере 69-летнего актера.

Сначала съемки проходили в Карпатах. Там Рено поселился в одном из лучших отелей возле озера Синевир — на время съемок киношники забронировали его полностью. Рено остановился в самых дорогих апартаментах, которые стоят 2,5 тысячи гривен (5,5 тысяч руб.) за сутки. В отдельном коттедже, который называется «Ляля», в отличие от других, интерьер не гуцульский, а традиционный европейский.

Нынешний этап съемок проходит в Киеве. Известно, что звезда кино в украинской столице живет в пятизвездочном отеле и передвигается по городу на внедорожнике Bentley.