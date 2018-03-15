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Силовики попыталась сорвать отвод сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР
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Силовики попыталась сорвать отвод сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили о попытке украинских силовиков сорвать разведение сил и средств на участке №1 в районе Станицы Луганской, запланированное на 18 марта.
В среду участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта, при отсутствии обстрелов на данном участке.
"Украинская сторона в очередной раз пытается сорвать выполнение рамочного решения контактной группы о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
Согласно сообщению, 5 февраля в 19.50 представители ВС Украины в СЦКК передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию о якобы зарегистрированном ими обстреле подконтрольного ВСУ населенного пункта Станица Луганская из гранатомета (АГС) со стороны памятника «Князь Игорь», находящегося на подконтрольной ЛНР территории. В СЦКК ЛНР уточнили, что не подтверждают факт обстрела.
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