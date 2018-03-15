Силовики попыталась сорвать отвод сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 15 мар — РИА Новости . Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили о попытке украинских силовиков сорвать разведение сил и средств на участке №1 в районе Станицы Луганской, запланированное на 18 марта.

В среду участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта, при отсутствии обстрелов на данном участке.

"Украинская сторона в очередной раз пытается сорвать выполнение рамочного решения контактной группы о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.