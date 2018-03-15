Президент IJF Визер: решение минспорта Украины противоречит олимпийскому духу 

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.
«Мой единственный комментарий заключается в том, что я считаю решение Министерства спорта Украины противоречащим олимпийскому духу, а также независимости и общечеловеческим ценностям в спорте», — сказал Визер корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.
Напомним, что по инициативе министра спорта Украины Игоря Жданова украинским спортсменам было запрещено выступать в соревнованиях на территории РФ.