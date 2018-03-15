Савченко явилась в Раду с гранатами и пистолетом

Савченко пронесла в Верховную раду гранаты и пистолет

Об этом рассказали источники в двух фракциях коалиции «Народный фронт», депутаты которой вывели Савченко из зала после того, как она заняла свое рабочее место 15 марта. По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны.

«Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!», — заявила представитель Савченко Татьяна Проторченко.

По словам источников, Савченко согласилась отдать оружие и боеприпасы на том условии, что инцидент не получит огласки.