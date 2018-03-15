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Савченко явилась в Раду с гранатами и пистолетом
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Савченко пронесла в Верховную раду гранаты и пистолет 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Drop of Light
Народный депутат Украины Надежда Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет, передает «Украинская правда».
Об этом рассказали источники в двух фракциях коалиции «Народный фронт», депутаты которой вывели Савченко из зала после того, как она заняла свое рабочее место 15 марта. По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны.
«Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!», — заявила представитель Савченко Татьяна Проторченко.
По словам источников, Савченко согласилась отдать оружие и боеприпасы на том условии, что инцидент не получит огласки.
Ранее сообщалось, что Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности, а генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать Савченко, которую следствие заподозрило в подготовке теракта в Раде.
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