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«За это убивать надо»: Борис Колесников о строительство завода «Антонов» в Саудовской Аравии
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«За это убивать надо»: Борис Колесников о строительство завода «Антонов» в Саудовской Аравии 

Украина.ру 23 часа назад
Фото: Украина.ру
Доля аграрного сектора в ВВП больше 7% считается в мире признаком неуспешной страны.
А то, что власть сделала с украинской промышленностью, особенно с авиастроением, по мнению экс-депутата, не поддается описанию.
Саудовская Аравия уже объявила о строительстве завода по выпуску самолетов «Антонов». По информации пресс-службы «Антонова», проект должен стать частью программы научно-технического развития города Таиф. О ее старте в октябре 2017 года официально сообщил король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Программа включает в себя построение промышленного и университетского городков, жилого квартала на 10 тысяч квартир, международного аэропорта.
«То, что сделала украинская власть это вершина идиотизма. Построить завод и передать технологии чужой стране вместе с инженерным составом, то на что ранее были потрачены миллиарды долларов, и при этом оставить собственную промышленность без работы. Как говорил Лёлик в «Бриллиантовой руке» — «за это убивать надо», — сообщил журналистам «112 Украина» Борис Колесников.
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