Ошибочка вышла: Савченко перепутала Парубия с Пашинским

Утром парламентарий заявила журналистам, что видела, как во время массовых акций протестов на Майдане подъезжала машина с вооружёнными людьми, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина».

«Если я сказала «Парубий», то я прошу прощения у Парубия, публично приношу извинения. Не помню, что я сказала точно. Если я говорила фамилию Парубий, то имела в виду Пашинского », — уточнила спустя несколько часов депутат Верховной Рады Надежда Савченко

Впрочем, Пашинский не отрицает, что у митингующих было оружие. В интервью израильской тележурналистке Анне Стефан он заявил: «Вечером 18-го числа, когда они нас тут в Киеве добивали (силовики — ред.), на Западной Украине митингующие захватили несколько отделов полиции, где хранилось оружие. И это оружие попало в руки митингующих, это правда. А что вы хотели? Конечно, на Майдане были десятки тысяч людей».