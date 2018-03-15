Ошибочка вышла: Савченко перепутала Парубия с Пашинским 

Утром парламентарий заявила журналистам, что видела, как во время массовых акций протестов на Майдане подъезжала машина с вооружёнными людьми, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина».
«Если я сказала «Парубий», то я прошу прощения у Парубия, публично приношу извинения. Не помню, что я сказала точно. Если я говорила фамилию Парубий, то имела в виду Пашинского», — уточнила спустя несколько часов депутат Верховной Рады Надежда Савченко.
В документальном фильме итальянского журналиста Жана Микалессина, приуроченном к третьей годовщине Майдана, грузинские снайперы Александр Ревазишвили и Залоги Кварацхелия рассказали, что в 2013 году их нанял Мамука Мамулашвили, военный советник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также подтвердили, что 20 февраля 2014 года нынешний глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопаности Сергей Пашинский приказал вести огонь не важно куда, лишь бы посеять панику.
Впрочем, Пашинский не отрицает, что у митингующих было оружие. В интервью израильской тележурналистке Анне Стефан он заявил: «Вечером 18-го числа, когда они нас тут в Киеве добивали (силовики — ред.), на Западной Украине митингующие захватили несколько отделов полиции, где хранилось оружие. И это оружие попало в руки митингующих, это правда. А что вы хотели? Конечно, на Майдане были десятки тысяч людей».
Несмотря на оговорку Савченко, имя председателя Верховной Рады всё же фигурирует в деле о событиях в центре Киева четыре года назад. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил на заседании Оболонского районного суда о наличии доказательств причастности одного из лидеров протестов Андрей Парубий к расстрелам активистов.