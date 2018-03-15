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В ЛНР создали народный трибунал по расследованию преступлений Киева в Донбассе
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В ЛНР создали народный трибунал по расследованию преступлений Киева в Донбассе 

ТАСС 23 часа назад
ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Народный трибунал по расследованию преступлений киевского режима в Донбассе создан в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил в четверг представитель инициативной группы по созданию суда Сергей Кожемякин.
"Мы с коллегами пришли к пониманию необходимости проведения народного суда, народного трибунала по фактам всех преступлений, которые происходили в Донбассе", — цитирует его агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ). По мнению Кожемякина, людям следует показать, что «их права в любом случае будут защищены и преступники не смогут уйти от ответственности».
Как сообщила представитель группы Татьяна Кравченко, на публичном суде будут рассмотрены все факты преступлений. «Мы предлагаем провести реальный судебный процесс, где свое решение должен сказать народ, а мы должны будем помочь все это юридически правильно оформить. Мы планируем заслушать реальных потерпевших, реальных свидетелей, как защиты, так и обвинения, по итогу свое решение должны будут сказать присяжные», — подчеркнула она.
При этом Любовь Батяшова, также вошедшая в состав группы, заявила, что участие в процессе могут принять все желающие жители Украины. «Отбор участников народного трибунала будет проводиться 20 марта на заседании инициативной группы, куда и могут обратиться все желающие», — приводит ее слова ЛИЦ.
Общественные деятели ЛНР и ДНР, по словам члена инициативной группы Елены Шишкиной, собирают доказательства преступлений Киева еще с начала военных действий на востоке Украины. При этом решающим моментом стало принятие украинским парламентом так называемого закона о реинтеграции Донбасса.
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