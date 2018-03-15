В ЛНР создали народный трибунал по расследованию преступлений Киева в Донбассе

ЛУГАНСК , 15 марта. / ТАСС /. Народный трибунал по расследованию преступлений киевского режима в Донбассе создан в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил в четверг представитель инициативной группы по созданию суда Сергей Кожемякин.

"Мы с коллегами пришли к пониманию необходимости проведения народного суда, народного трибунала по фактам всех преступлений, которые происходили в Донбассе", — цитирует его агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ). По мнению Кожемякина, людям следует показать, что «их права в любом случае будут защищены и преступники не смогут уйти от ответственности».

Как сообщила представитель группы Татьяна Кравченко , на публичном суде будут рассмотрены все факты преступлений. «Мы предлагаем провести реальный судебный процесс, где свое решение должен сказать народ, а мы должны будем помочь все это юридически правильно оформить. Мы планируем заслушать реальных потерпевших, реальных свидетелей, как защиты, так и обвинения, по итогу свое решение должны будут сказать присяжные», — подчеркнула она.

При этом Любовь Батяшова, также вошедшая в состав группы, заявила, что участие в процессе могут принять все желающие жители Украины . «Отбор участников народного трибунала будет проводиться 20 марта на заседании инициативной группы, куда и могут обратиться все желающие», — приводит ее слова ЛИЦ.