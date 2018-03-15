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В Донбассе хотят привлечь Украину к ответственности за военные преступления
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В Донбассе хотят привлечь Украину к ответственности за военные преступления 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: Главный региональный
ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Инициативная группа юристов из Донбасса создает «народный трибунал» и предлагает привлечь президента Украины Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, премьера Владимира Гройсмана и других первых лиц страны к ответственности за военные преступления.
"Речь идет о военных преступлениях, обстрелах мирных городов и районов, детских садов, школ и больниц, ежедневной гибели и увечьях людей, пытках, грабежах, разбоях и многих других преступлениях, которые совершают батальоны и ВСУ на Донбассе при прямом участии, организации и пособничестве правительства Украины", — сообщила на брифинге в четверг член инициативной группы по созданию народного трибунала Елена Шишкина.
По словам еще одного инициатора Татьяны Кравченко, суть этого процесса заключается в том, что все факты военных преступлений, собранные с 2014 года, будут рассмотрены в публичном суде. По их словам, основными фигурантами по данному делу будут президент Украины Петр Порошенко и его окружение, которые смогут дать показания на суде при помощи видеосвязи, так как «вряд ли решатся приехать». По словам инициаторов, народный трибунал будет проводиться по законодательству Украины.
"Порошенко, (секретарь СНБО Александр) Турчинов, (глава МВД Украины Арсен) Аваков, Яценюк, Гройсман, (министр обороны Украины Степан) Полторак, (главнокомандующий ВС Украины Виктор) Муженко, (председатель Рады Украины Андрей) Парубий, — все перечисленные лица объединены единым умыслом в совершении деяний, подпадающих под квалификацию геноцид, блокада Донбасса, пытки, истязания, использование запрещенных средств методов ведения войны", — отметил на брифинге адвокат Сергей Кожемякин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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