Опубликовано представление ГП на задержание Савченко

Депутат Рады опубликовал представление ГП на задержание Савченко

"Внимательно прочитал представление на привлечение к уголовной ответственности и задержание пока ещё народного депутата Надежды Савченко. По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест… Считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице", — написал Геращенко на своей странице в Facebook. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Согласно обнародованным документам, Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила "ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности".

Как отмечается, Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с Владимиром Рубаном, который был знаком и поддерживал отношения с руководителями самопровозглашенной ДНР Александром Захарченком и Александром Тимофеевым

"Будучи радикально настроенной личностью, недовольной социально-экономическим положением на Украине и действиями руководителей центральных органов государственной власти, имея явное неуважение к президенту Украины, к Верховной раде и правительству Украины , разделяя взгляды руководителей террористических организаций "ДНР" относительно насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти на Украине… в неустановленное время, но не позднее 20.11.2017 года, в неустановленном месте Савченко Н. В. вступила в сговор с Рубаном В. В., Захарченко А. В., Тимофеевым А. Ю. и другими неустановленными лицами, в том числе участниками ДНР, о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", — говорится в документе.

"Во время нахождения президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов кабинета министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в "правительственном квартале" Киева… Одновременно с этим, с использованием гранат осуществить взрывы внутри здания Верховной рады, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить вышеуказанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании Верховной рады, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта", — говорится в документах. Согласно обнародованному тексту, соучастники решили реализовать свой замысел путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий. Как отмечается, для достижения "цели" предусматривалось применение оружия, совершение взрывов и других действий, опасных для жизни и здоровья людей с целью запугивания населения.

Кроме того, согласно тексту, Савченко и другие "фигуранты" планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента, "чем воспрепятствовать деятельности Верховной рады".

"В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: (президента Украины — ред.) Петра Порошенко, (главы МВД — ред.) Арсена Авакова, (секретаря СНБО — ред.) Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", — говорится документах.