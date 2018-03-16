Гройсман верит, что Савченко хотела взорвать Раду

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

"То, что я слышал — я в это верю. И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего", — заявил Гройсман в эфире радио «Новое время» отвечая на вопрос о том, верит ли он в озвученную генпрокурором информацию о подготовке теракта Савченко.

Премьер отметил, что не видел материалов дела.