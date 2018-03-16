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Гройсман верит, что Савченко хотела взорвать Раду
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Гройсман верит, что Савченко хотела взорвать Раду 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу заявил, что верит в правдивость информации, озвученной генеральным прокурором Юрием Луценко о подготовке теракта в Верховной раде депутатом Надеждой Савченко.
Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
"То, что я слышал — я в это верю. И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего", — заявил Гройсман в эфире радио «Новое время» отвечая на вопрос о том, верит ли он в озвученную генпрокурором информацию о подготовке теракта Савченко.
Премьер отметил, что не видел материалов дела.
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.
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