Киев неудержимо рвет

По ее словам, среди них могут быть как частичная, так и полная денонсация договора.

«МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого Договора [о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией], либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов».

«Мы не приняли какого-либо окончательного решения, поскольку окончательное решение принимает президент. Это договор от имени Украины», — добавила она.

Беца также рассказала о намерении Украины выйти из СНГ.

«Мы всегда исходили из того, что наша цель — это выход из СНГ. Это постсоветская модель, которая исчерпала себя», — подчеркнула дипломат, уточнив, впрочем, что это не означает автоматический выход из многосторонних соглашений, поскольку для Киева важны соглашения о социальном и пенсионном обеспечении.

Светлана Залищук. Ранее в тот же день о том, что внешнеполитическое ведомство подготовило для Порошенко предложение по выходу Украины из органов СНГ и денонсации Большого договора с Россией в своем Facebook рассказала депутат Верховной рады Украины

Напомним, о желании денонсации договора в Киеве заявляли неоднократно, однако противники разрыва мотивировали свою позицию тем, что отмена положения, связанного со взаимным уважением целостности границ позволит Москве не только еще громче заявить о своих правах на Крым , но и игнорировать международно признанную границу в Донбассе. Соответствующая поправка была вынесена на обсуждение во время рассмотрения закона «о реинтеграции Донбасса», однако была отклонена.

Российские депутаты также неоднократно призывали денонсировать договор именно в этой части, поскольку реальна ситуация с границами изменилась фактически без всякой денонсации. Новая волна разговоров о необходимости разрыва договора возникла после принятия Киевом закона «о реинтеграции»», в котором Россия была объявлена «страной-агрессором».

Отметим также, что Украина, будучи одним из государств-учредителей СНГ, де-юре не является государством-членом содружества, так как не ратифицировала его устав. После госпереворота в марте 2014-го году Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ, а секретарь СНБО Андрей Парубий заявил, что страна начинает процесс выхода из содружества Независимых государств. В декабря того же года депутаты Верховной Рады начали обсуждать вопрос о выходе Украины из СНГ, однако соответствующий законопроект был внесен в парламент лишь в ноябре 2016 года.

В октябре 2017 года глава исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина фактически отошла от участия в работе содружества, прекратив выплату членских взносов и свернув присутствие на официальных мероприятиях.

По словам доцента НИУ ВШЭ, члена Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Павла Родькина , характерной особенностью современной политической культуры является практически ее полная девальвация и деградация, когда серьезные политические жесты и заявления превращаются в шоу.

— Это типично не только для международных отношений, когда, политики с легкостью выдвигают обвинения, ставят ультиматумы, делают жесты, которые еще во времена холодной войны означали бы объявления войны. Современная политика стала безответственной, а значит может выдвигать самые радикальные инициативы, которые в итоге превращаются в громкую пиар кампанию, что обесценивает нормы международного права и сами принципы международных отношений. Украина в этом отношении только следует общему тренду, правда делает это с особым рвением.

«СП»: — В случае разрыва договора, кто больше пострадает? Кому этот договор нужен больше?

— Любой политический разрыв наносит вред всем сторонам, так как подрывает стабильность в регионе и может привести к непредсказуемым результатам. Именно в этом заключается деструктивность политики Украины на постсоветском пространстве.

«СП»: — Что будет, если Украина выйдет из СНГ?

— Фактически СНГ является структурой, которая уже никак не влияет на существующую политическую реальность. Поэтому вопрос на самом деле заключается не в том, выйдет ли Украина из структур СНГ, а в том, какое место она займет в новой конфигурации сил, насколько политический класс Украины, который видит себя лидером антироссийского мира в Европе, сможет «продать» свои услуги мировым игрокам и в каком качестве?

Роль Украины в СНГ сегодня является символической, но даже в этом качестве ее выход ни на что не повлияет, ни в имиджевом, ни в фактическом отношении. Но проблема, как было отмечено, даже не в самой Украине, а в СНГ. Гораздо важнее присутствие в таких на данный момент актуальных форматах и проектах, как те же ОДКБ и ЕАЭС

«СП»: — В России тоже не раз предлагали разорвать договор, по крайне мере, в области признания границ. Какой реакции Москвы стоит ждать на эти действия?

— Как бы не развивались события, но реакция России будет носить сдержанный и ответный характер. Несопоставимо большей проблемой являются экономические отношения, в которых наметился определенный перелом, связанный, в частности, с намерением Газпрома разорвать контракты с Украиной. И этот «звоночек» для украинского политического класса уже прозвенел.

— В то время, как российские депутаты предлагают частично денонсировать договор в той части, которая касается взаимного признания государственных границ, украинское руководство, скорее всего, заинтересовано в том, чтобы денонсировать договор в той части, которая касается экономического сотрудничества и свободного перемещения граждан двух стран, — убежден политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин

— Очевидно, что украинская власть хотела бы как можно больше ослабить связи с Россией, чтобы было удобнее представлять нынешний конфликт между двумя государствами как доказательство того, что Россия является историческим врагом Украины. «СП»: — Возможен ли такой «частичны выход» из СНГ? Какие последствия для Украины он будет иметь?

— «Частичный выход» из СНГ представляется невозможным, но Украина может попытаться заключить важные для нее двусторонние соглашения со странами-членами содружества перед тем, как его покинуть. Вопрос заключается в том: пойдут ли на данный шаг другие участники СНГ? Скорее всего, они не захотят ставить под угрозу свои отношения с Россией ради того, чтобы оказать услугу украинской власти.

«СП»: — Киев неоднократно в последние годы грозил разорвать Договор и выйти из СНГ, но до сих пор этого не сделал. Почему? Сделает ли теперь?

— Киев не может по собственной воле разорвать договор, поскольку это может создать сложности при подачи исков в международные суды на действия России. Кроме того, сложно просчитать социальные последствия такого шага, но, очевидно, что для Украины они могут оказаться довольно тяжелыми.

«СП»: — Сообщается, что окончательное решение принимает президент. Какое решение по этому вопросу может принять Порошенко? И какой реакции Москвы стоит ждать?

— Если власть действительно пойдет на проведение досрочных парламентских выборов, то договор, скорее всего, будет частично денонсирован, чтобы продемонстрировать жесткость и непреклонность в отношениях с Кремлем. Россия, скорее всего, ответит зеркальными мерами.

— Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией уже давно выглядел нелепым анахронизмом на фоне оголтелой русофобской риторики нынешней власти, — считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— Для России не было ни одного повода считать этот договор действительным, начиная от режима въезда на Украину для российских граждан и кончая практически объявлением России врагом в нынешнем законе «о реинтеграции Донбасса». Однако, российская власть считала нецелесообразным проявлять инициативу в денонсации этого договора, уступив эту честь Украине. И, поскольку градус декларативной ненависти к России достиг небывалой величины, украинская власть таки сделала заявку на расторжение этого договора.

Думаю, что, как минимум, будет сделана заявка о денонсации 2 статьи договора, в которой говорится о признании границ и целостности стран. Уверена, что очень многие российские политики могут только приветствовать этот шаг Украины. Невозможно пытаться объявлять кого-то партнером, если этот «партнер» плюет тебе в лицо, и объявляет тебя врагом. Если кто-то крякает, как утка, ходит, как утка и плавает, как утка, то скорее всего, это таки утка. Если кто-то кричит, что ты — враг, стреляет в тебя, закрывает границы, запрещает авиасообщение, значит это таки враг. Украина сама назначила себя врагом, и не нужно закрывать на это глаза.

Если раньше этот Договор был обусловлен большой взаимозависимостью России и Украины хотя бы в экономике и в оборонной области (например, поставками в Россию вертолетных двигателей, ракетоносителей Южмаша , турбин и пр.), то в последние три года эти связи практически разорваны.

Бесчинства националистов, выдавливание русского языка, погромы посольства и здания Россотрудничества только подчеркивают нескрываемую враждебность Киева к России, поэтому денонсация Договора о дружбе и сотрудничестве только формализует состояние отношений.

«СП»: — Что значит выход из органов СНГ? Речь о выходе из СНГ вообще? По словам Бецы, это не означает автоматический выход из многосторонних соглашений …

— Украина давно отказалась от всевозможных форм сотрудничества в формате СНГ. Безусловно, при выходе из соглашений по СНГ могут пострадать граждане Украины, проживающие в России, существует много различных направлений сотрудничества, от признания документов об образовании до договоров о пенсионном обеспечении. Но не думаю, что это может остановить нынешнюю киевскую власть. Любые меры по отрыву от России ухудшают жизнь простых граждан, но это никого не волнует. Радикальные националисты набирают политический вес, и русофобия становится инструментом для удержания власти.

«СП»: — Сообщается, что окончательное решение принимает президент. Какое решение по этому вопросу может принять Порошенко?

— Если понаблюдать за риторикой Порошенко, то совершенно очевидно, что он является президентом войны. Его электорат — центральная и Западная Украина, поэтому он для удержания власти должен быть большим русофобом, чем Ярош, и большим ястребом, чем Тягнибок. Любое выступление Порошенко, от спича перед бюджетниками Житомира до речи на Мюнхенском совещании по безопасности, начинается и заканчивается обвинениями в адрес России. Поэтому, я уверена, он подпишет любой закон, направленный на усиление вражды с Россией.

«СП»: — А как реагировать Москве?

— Москве нужно принять то решение о денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве спокойно. И, отталкиваясь от этой денонсации, нужно отменить наконец Конвенцию о правовой поддержке стран СНГ в части сотрудничества с Украиной, поскольку именно в соответствии с этой Конвенцией, российская прокуратура экстрадирует украинских граждан по требованию Украины.

Под эту экстрадицию попадают многие политические противники нынешней власти и ополченцы, которых украинская прокуратура объявляет преступниками. Отмена действия той Конвенции прекратит наконец эту практику раз и навсегда.

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