Полиция не остановит акции радикалов в Одессе в день выборов президента РФ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости . Полиция не будет препятствовать радикалам, которые намерены провести акцию протеста у здания российского консульства в день выборов президента РФ 18 марта, но обеспечит правопорядок, заявил советник главы управления полиции Одесской области Руслан Форостяк Ранее украинские националисты из «Свободы», "Правого сектора" (запрещен в РФ ) и «Национального корпуса» заявили о намерении блокировать российские дипломатические учреждения на Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ. "Мы не собираемся препятствовать акции протеста и выражению чьего-то мнения, но будем вынуждены обеспечить правопорядок, блокировать любые провокационные проявления или нарушения общественного порядка. Также нельзя физически мешать людям, которые пожелают проголосовать, которые будут пытаться попасть в диппредставительство", — заявил Форостяк в четверг агентству УНИАН Он добавил, что для охраны общественного порядка будут привлечены подразделения МВД , включая патрульных и нацгвардейцев. При этом он не уточнил, какое число правоохранителей планируется задействовать. Ранее украинская полиция пообещала усилить охрану всех российских дипломатических учреждений в день голосования на выборах президента РФ.