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Полиция не остановит акции радикалов в Одессе в день выборов президента РФ
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Полиция не остановит акции радикалов в Одессе в день выборов президента РФ 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Полиция не будет препятствовать радикалам, которые намерены провести акцию протеста у здания российского консульства в день выборов президента РФ 18 марта, но обеспечит правопорядок, заявил советник главы управления полиции Одесской области Руслан Форостяк.
Ранее украинские националисты из «Свободы», "Правого сектора" (запрещен в РФ) и «Национального корпуса» заявили о намерении блокировать российские дипломатические учреждения на Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.
"Мы не собираемся препятствовать акции протеста и выражению чьего-то мнения, но будем вынуждены обеспечить правопорядок, блокировать любые провокационные проявления или нарушения общественного порядка. Также нельзя физически мешать людям, которые пожелают проголосовать, которые будут пытаться попасть в диппредставительство", — заявил Форостяк в четверг агентству УНИАН.
Он добавил, что для охраны общественного порядка будут привлечены подразделения МВД, включая патрульных и нацгвардейцев. При этом он не уточнил, какое число правоохранителей планируется задействовать.
Ранее украинская полиция пообещала усилить охрану всех российских дипломатических учреждений в день голосования на выборах президента РФ.
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