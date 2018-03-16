Даже загнанный в угол Кремль не решается признать ДНР и ЛНР

Кандидат в президенты России Павел Грудинин не раз в ходе избирательной кампании высказывался по поводу республик Донбасса. По мнению кандидата от КПРФ и НПСР, после проведения референдумов в ДНР и ЛНР республики нужно или признать независимыми, или включить в состав России

«Людей, которых мы поддерживаем, нужно поддерживать дальше. Надо об этом чётко заявить. Признать независимость ДНР и ЛНР или принять их в состав российского государства. Нельзя все время находиться в состоянии прыжка и нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Будет либо один прыжок, либо — ни одного. Нам пора определиться, я считаю, что нужно признавать независимыми или нашей территорией республики Донбасса, тогда все станет на свои места. А что о нас думает мировое сообщество, допустим, Америка, меня это не сильно беспокоит. Мы должны быть убеждены, что мы правы и действовать соответственно», — заявил Павел Грудинин в эксклюзивном комментарии «СП».

Действительно, в последнее время всё больше доказательств того, что попытка не дразнить и «умиротворять Запад», начатая в 2014 году, окончилась ничем. 15 марта США ввели очередную порцию антироссийских санкций, под них попали сотрудники ФСБ ГРУ . Явно спровоцированный скандал с высылкой российских дипломатов из Англии говорит о том, что не только США, но и их союзники готовы использовать любой повод для обострения отношений с Россией, абсолютно не беспокоясь о доказательствах при выдвижении очередных обвинений.

В Киеве говорят о выходе из СНГ и разрыве «Договора о дружбе» с Россией. Судьба «Северного потока-2» висит на волоске.

А тем временем продолжается методичное истребление наших соотечественников в Донбассе, украинскими военными и западными наёмниками.

Так почему же в таких условиях заявление о необходимости признать ДНР и ЛНР звучит не из Кремля, а от оппозиционного кандидата в президенты?

— Признание донбасских республик, на мой взгляд, может состояться не благодаря, а вопреки воле российских властей, как это уже бывало в постсоветский период, — говорит директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. Россию просто вынуждали на некоторые резкие шаги, будь это Южная Осетия Абхазией в 2008 году или Крым в 2014 году.

Что касается 2008 года, то российское руководство тогда удачно смогло «прикрыться» недавним признанием независимости Косова США и их союзниками. Сейчас подобных факторов нет. Кроме того, тогда события развивались стремительно. Агрессия Грузии привела к гибели по разным данным десятков или сотен мирных жителей, граждан России, так же погибли российские миротворцы. Сочетание этих факторов и быстрота решения России привела к тому, что «международное сообщество» в лице Запада вынуждено было смириться с признанием двух республик.

Что касается ДНР и ЛНР, то продолжительность той гуманитарной трагедии, которую мы наблюдаем, к моему глубокому сожалению, притупила чувства и эмоции. Кроме регулярных обстрелов, мирное население страдает и от той неопределённой правовой ситуации, в которой приходится существовать уже 4 года. К сожалению, Россия пока не идёт даже на выдачу своих паспортов всем желающим в Донбассе.

Для российской власти ситуация с Донбассом перешла в инерционную стадию развития. Нет никаких явных поводов для того, чтобы заявить о признании независимости Донецка Луганска . Можно предположить, что наши отношения с Западом, в первую очередь с США (а теперь ещё и с Великобританией) настолько деградируют, что в какой-то момент российское руководство поймёт, что от признания ДНР и ЛНР будет больше плюсов, чем минусов. И тогда, наконец, Кремль вспомнит более чем о трёх миллионах соотечественников, которые хотят жить в России или с Россией. Опять же для формального повода признать независимость необходимо серьёзное обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе.

«СП»: — Разве недостаточно созвать заседание в ООН , привести там статистику: ежегодно тысячи обстрелов, тысячи убитых от «случайных» украинских снарядов мирных жителей за 4 года?

— Действительно, если теоретически предположить, что пришедший к власти после 18 марта 2018 года президент России проявит политическую волю, то у России и сейчас есть моральное право признать республики. Правда, я считаю, что у любого государства есть своя инерция, и роль личности в истории мы несколько преувеличиваем.

Если говорить конкретно о Донбассе, то, к сожалению, тут есть ещё фактор человеческой психологии. Сейчас новость об очередном обстреле и погибших жителях не воспринимается так остро, как в 2014 году, даже в России, не говоря уже о «международном сообществе». Когда люди привыкают к войне, это страшно и это трудно изменить.

«СП»: — Если говорить о России, то многие о войне в Донбассе тут помнят слабо. Вполне можно организовать мощную информационную кампанию в СМИ, акцентируя внимание на преступлениях украинских силовиков и нацистов, как это было в 2014 году. И тогда «индекс сочувствия» к соотечественникам на Донбассе наверняка снова поднимется.

— Безусловно, российское общество подвержено влиянию СМИ, особенно телеканалов. Но наше руководство пытается по-прежнему действовать исходя из политической целесообразности, как оно его понимает. А политическая целесообразность, это такой зверь, который не обладает такими понятиями, как нравственность, мораль и т.д. Последняя целесообразность, которая осталась для нашей элиты на Украине — это труба «Газпрома» . Лично я бы только приветствовал, если бы российский истеблишмент перестал прятаться за такую целесообразность. А занялся бы целесообразностью выживания и развития русского народа, который оказался самым большим разделённым народом. Но в российской государственной элите, к моему глубокому сожалению, превалирует картина мира, при которой транзит газа в Европу должен быть сохранён едва ли не любой ценой. Поэтому вынужден повторить: учитывая ту трусливость и недальновидность российской элиты, которые она показала в 2014 году, наиболее вероятным толчком для вынужденного признания ДНР и ЛНР станет новое серьёзное военное обострение в Донбассе.