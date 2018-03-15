«Сбежавшая» Савченко вернулась в Киев

Парламентарий указала журналисту на электронное табло с наименованием рейса, которым она прилетела, и объяснила, что совершала «поездку» в Мюнхен, где встретила «много приятных людей».

Также в столице Баварии Савченко пообщалась с украинцами, которые были вынуждены покинуть родину ради заработков. С ними депутат Верховной Рады обсудила развитие украинского бизнеса и «кто чем живет».