«Сбежавшая» Савченко вернулась в Киев 

Обвиненная в «побеге» в Россию депутат украинского парламента Надежда Савченко прилетела в Киев рейсом из Мюнхена. Об этом она сама рассказала корреспонденту портала «Страна.ua», встретившему ее в аэропорту Борисполь.
Парламентарий указала журналисту на электронное табло с наименованием рейса, которым она прилетела, и объяснила, что совершала «поездку» в Мюнхен, где встретила «много приятных людей».
Также в столице Баварии Савченко пообщалась с украинцами, которые были вынуждены покинуть родину ради заработков. С ними депутат Верховной Рады обсудила развитие украинского бизнеса и «кто чем живет».
Ранее заместитель главы парламентской фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что Надежда Савченко может скрываться от правосудия на территории России, так как 13 марта она не пришла на допрос в Службу безопасности Украины по делу главы общественной организации «Центр освобождения пленных» Владимира Рубана, подозреваемого в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко.