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В Чернобыле открыли музей
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В Чернобыле открыли музей 

Национальная Служба Новостей 14 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
На Украине 15 марта все посетители зоны отчуждения смогут посетить музей «Звезда Полынь» в городе Чернобыль, передает iPress.ua.
Помещение музея отреставрировано еще в 2011 году (до аварии там работал кинотеатр «Украина»), но последние семь лет оно не эксплуатировалось.
«Здесь собраны фотографии, на которых можно проследить историю превращения зоны отчуждения с места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию «под открытым небом», — говорится в сообщении.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (в 1986-1987 годах именовавшаяся 30-километровой зоной) — запрещённая для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области (в том числе пгт. Полесское и пгт. Вильча). Народичский район Житомирской области с июня 2010 года вынесен за пределы чернобыльской зоны отчуждения.
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