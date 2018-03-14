В Чернобыле открыли музей 

На Украине 15 марта все посетители зоны отчуждения смогут посетить музей «Звезда Полынь» в городе Чернобыль, передает iPress.ua.
Помещение музея отреставрировано еще в 2011 году (до аварии там работал кинотеатр «Украина»), но последние семь лет оно не эксплуатировалось.
«Здесь собраны фотографии, на которых можно проследить историю превращения зоны отчуждения с места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию «под открытым небом», — говорится в сообщении.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (в 1986-1987 годах именовавшаяся 30-километровой зоной) — запрещённая для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области (в том числе пгт. Полесское и пгт. Вильча). Народичский район Житомирской области с июня 2010 года вынесен за пределы чернобыльской зоны отчуждения.