В Чернобыле открыли музей

На Украине 15 марта все посетители зоны отчуждения смогут посетить музей «Звезда Полынь» в городе Чернобыль , передает iPress.ua.

Помещение музея отреставрировано еще в 2011 году (до аварии там работал кинотеатр «Украина»), но последние семь лет оно не эксплуатировалось.

«Здесь собраны фотографии, на которых можно проследить историю превращения зоны отчуждения с места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию «под открытым небом», — говорится в сообщении.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (в 1986-1987 годах именовавшаяся 30-километровой зоной) — запрещённая для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.