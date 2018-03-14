Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обратится к Верховной раде за разрешением на арест нардепа Надежды Савченко, если она не явится на допрос в СБУ, передает РИА "Новости"ю
"Если народный депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, я буду вынужден внести представление на привлечение к ответственности народного депутата. В ходе рассмотрения этого вопроса вы увидите, насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне", — сказал Луценко.
Он отметил, что внесет представления на лишение Савченко неприкосновенности, ее задержание и арест.
Ранее Савченко доказала, что не сбегала в Россию.