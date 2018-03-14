Сборная Украины по фехтованию намерена выступить на «Московской сабле» 

Сборная Украины по фехтованию планирует 11-13 мая выступить на этапе «Гран-при» «Московская сабля». Накануне на Украине, напомним, приняли решение временно отказаться от участия в турнирах по всем видам спорта на территории Российской Федерации.
— В нашем календаре значится «Московская сабля», и мы там планируем выступить, — сказала ответственный секретарь Национальной федерации фехтования Украины Елена Шевчук. — Во всяком случае пока никаких официальных запретов на участие у нас нет.
— Когда будет решение?
— Командировки у нас обычно оформляет Государственная служба молодежи и спорта Украины, и она приказы публикует за 20 дней до начала соревнований. (Андрей СИЗЯКИН)
Спорт берут в заложники