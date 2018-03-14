Решения о неучастии Украины в ЧЕ-2018 в Дагестане пока нет 

Окончательного решения об участии сборной Украины в чемпионате Европы пока не принято. Турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе, напомним, пройдет с 30 апреля по 6 мая пройдет в Каспийске. Накануне на Украине приняли решение временно отказаться от участия в турнирах по всем видам спорта на территории Российской Федерации.
"Пока говорить о нашем неучастии преждевременно, — сказал государственный тренер Украины по вольной борьбе Эдуард Носадчий. — Никаких официальных бумаг мы не получали. Будет распоряжение — будем думать. Может быть, будет какое-то решение уже в ближайшие дни". (Андрей СИЗЯКИН)