Миллиарды для Украины увяжут с «Северным потоком-2»?

Требуемые Украиной миллиарды будут увязаны с проектом «Северный поток — 2»

Киев придумал действительно работающий способ лишить Газпром 2,56 млрд долларов. Российская монополия, проигравшая арбитраж в Стокгольме , отказывается платить, и у нее есть на это свои аргументы. Однако на некоторые уступки Украине Газпром мог бы пойти — особенно в случае подвижек по важнейшему трубопроводному проекту «Северный поток — 2».

Украина, судя по всему, учла уроки зимы 2009 года. Тогда Нафтогаз открыто стал воровать российский газ из транзитной трубы — и хотя это принесло определенные проблемы Газпрому, европейские покупатели хорошо поняли, благодаря чьим именно действиям они остались без газа. Слова «ненадежный поставщик» (о России ) быстро сменились фразами «ненадежный транзитер» (об Украине).

Теперь, в разгар очередного газового спора с Россией, Украина считает нужным воровать российский газ совсем другим, куда более хитрым путем.

«В сравнении с 2009-м годом Нафтогаз более тщательно продумал свою позицию. Если Газпром не отдает долг, то Киев действительно может обратиться в европейские суды с просьбой арестовать активы российской компании на территории этих государств. И это может сработать. Такая практика есть, и сам Нафтогаз пострадал в 2017 году от подобного же иска», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. «Нафтогаз Украины» не намерен отбирать газ из транзитных потоков в рамках взыскания долга с Газпрома, будет добиваться принудительного взыскания российского газа, поставленного в страны ЕС , заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко . По его словам, если Газпром не выполнит решение Стокгольмского арбитража, Нафтогаз будет обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, за принудительным исполнением решения арбитража. Речь идет о 2,56 млрд долларов, которые Газпром остался должен Нафтогазу по решению Стокгольма — и с чем Россия категорически не согласна.

Действительно, ровно по такой же схеме итальянская газовая компания IUGas отсудила в словацком суде долг самого Нафтогаза перед ней, который ранее был зафиксирован в Стокгольмском арбитраже, и 20 декабря суд наложил арест на реверсный газ для Украины из Словакии . Нафтогаз хочет сделать те же манипуляции в отношении Газпрома. Да только в случае с арестом российского газа на европейской территории страдает не только Газпром, но и третья сторона истории — европейские потребители. И это краеугольный момент истории.

Любой европейский суд окажется перед непростым выбором. Например, Нафтогаз подает в суд Словакии с просьбой арестовать российский газ на словацкой территории, через которую он идет транзитом другим европейским покупателям.

«В случае ареста этого газа соседи Словакии, а также собственные словацкие компании недополучат газа. Принятие зимой решения об аресте газа будет означать решение заморозить европейских потребителей. Зимой такого решения точно не будет, летом на арест больше шансов», — говорит Юшков.

Другой вариант — суд выносит решение об аресте любого иного имущества Газпрома в Европе, кроме газа: начиная с подземных хранилищ газа и долей в сбытовых компаниях, и заканчивая непрофильными активами.

Чем в таком случае будет отвечать Газпром. Он может применить тактику затягивания судебного решения: будет перечислять условно по 1 млн долларов Нафтогазу, и предъявлять в судах доказательство, что выплаты начаты, поэтому арестовывать ничего не надо. Кроме того, само принятие судом решения об аресте имущества — не быстрый процесс.

«Газпром может пойти на такое обострение. Чтобы продемонстрировать европейцам, что все мы в одной упряжке: и продавец зависит от потребителя, и покупатель от поставщика. Если не хотите повторения таких историй, давайте строить обходные газопроводы, чтобы и вам и нам не зависеть от неадекватной страны-транзитера», — не исключает Юшков. Еще более жесткий вариант — принципиально не платить штраф, и заставить европейские суды по запросу Украины арестовать российский газ и подставить тем самым европейских же потребителей.

Сложно предсказать, какую тактику выберет Газпром. Но реакция главы Газпрома Алексея Миллера на решение Стокгольма была крайне резкой — российская монополия начала процесс разрыва контракта с Нафтогазом. Миллер уже сделал прогноз, как долго продлятся судебные разбирательства. Правительство России заявило, что будет «всемерено» поддерживать Газпром в связи с намерением Украины арестовать активы компании. Об этом во вторник заявил вице-премьер Аркадий Дворкович