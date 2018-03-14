Миллиарды для Украины увяжут с «Северным потоком-2»?

Киев придумал действительно работающий способ лишить Газпром 2,56 млрд долларов. Российская монополия, проигравшая арбитраж в Стокгольме, отказывается платить, и у нее есть на это свои аргументы. Однако на некоторые уступки Украине Газпром мог бы пойти — особенно в случае подвижек по важнейшему трубопроводному проекту «Северный поток — 2».
Украина, судя по всему, учла уроки зимы 2009 года. Тогда Нафтогаз открыто стал воровать российский газ из транзитной трубы — и хотя это принесло определенные проблемы Газпрому, европейские покупатели хорошо поняли, благодаря чьим именно действиям они остались без газа. Слова «ненадежный поставщик» (о России) быстро сменились фразами «ненадежный транзитер» (об Украине).
Теперь, в разгар очередного газового спора с Россией, Украина считает нужным воровать российский газ совсем другим, куда более хитрым путем.
«Нафтогаз Украины» не намерен отбирать газ из транзитных потоков в рамках взыскания долга с Газпрома, будет добиваться принудительного взыскания российского газа, поставленного в страны ЕС, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. По его словам, если Газпром не выполнит решение Стокгольмского арбитража, Нафтогаз будет обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, за принудительным исполнением решения арбитража. Речь идет о 2,56 млрд долларов, которые Газпром остался должен Нафтогазу по решению Стокгольма — и с чем Россия категорически не согласна.
«В сравнении с 2009-м годом Нафтогаз более тщательно продумал свою позицию. Если Газпром не отдает долг, то Киев действительно может обратиться в европейские суды с просьбой арестовать активы российской компании на территории этих государств. И это может сработать. Такая практика есть, и сам Нафтогаз пострадал в 2017 году от подобного же иска», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.
Действительно, ровно по такой же схеме итальянская газовая компания IUGas отсудила в словацком суде долг самого Нафтогаза перед ней, который ранее был зафиксирован в Стокгольмском арбитраже, и 20 декабря суд наложил арест на реверсный газ для Украины из Словакии. Нафтогаз хочет сделать те же манипуляции в отношении Газпрома. Да только в случае с арестом российского газа на европейской территории страдает не только Газпром, но и третья сторона истории — европейские потребители. И это краеугольный момент истории.
Любой европейский суд окажется перед непростым выбором. Например, Нафтогаз подает в суд Словакии с просьбой арестовать российский газ на словацкой территории, через которую он идет транзитом другим европейским покупателям.
«В случае ареста этого газа соседи Словакии, а также собственные словацкие компании недополучат газа. Принятие зимой решения об аресте газа будет означать решение заморозить европейских потребителей. Зимой такого решения точно не будет, летом на арест больше шансов», — говорит Юшков.
Другой вариант — суд выносит решение об аресте любого иного имущества Газпрома в Европе, кроме газа: начиная с подземных хранилищ газа и долей в сбытовых компаниях, и заканчивая непрофильными активами.
Чем в таком случае будет отвечать Газпром. Он может применить тактику затягивания судебного решения: будет перечислять условно по 1 млн долларов Нафтогазу, и предъявлять в судах доказательство, что выплаты начаты, поэтому арестовывать ничего не надо. Кроме того, само принятие судом решения об аресте имущества — не быстрый процесс.
Еще более жесткий вариант — принципиально не платить штраф, и заставить европейские суды по запросу Украины арестовать российский газ и подставить тем самым европейских же потребителей.
«Газпром может пойти на такое обострение. Чтобы продемонстрировать европейцам, что все мы в одной упряжке: и продавец зависит от потребителя, и покупатель от поставщика. Если не хотите повторения таких историй, давайте строить обходные газопроводы, чтобы и вам и нам не зависеть от неадекватной страны-транзитера», — не исключает Юшков.
Сложно предсказать, какую тактику выберет Газпром. Но реакция главы Газпрома Алексея Миллера на решение Стокгольма была крайне резкой — российская монополия начала процесс разрыва контракта с Нафтогазом. Миллер уже сделал прогноз, как долго продлятся судебные разбирательства. Правительство России заявило, что будет «всемерено» поддерживать Газпром в связи с намерением Украины арестовать активы компании. Об этом во вторник заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Вопрос же оплаты 2,56 млрд долларов, не исключено, будет зависеть от решений по «Северному потоку — 2».
«Если «Северный поток-2» будут топить, то бумерангом Газпром будет обращаться к жестким сценариям действий. Если запустят «Северный поток — 2», то Газпром может пойти на компромисс и по украинской истории. Вы дайте нам построить газопровод, а мы выплачиваем Нафтогазу 2,56 млрд долларов, и подписываем соглашение по транзиту газа через Украину. Возможно, такой размен идет. Тогда эти 2,56 млрд долларов Газпромом будут восприниматься как отступные», — заключает собеседник.