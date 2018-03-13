На складе в Киеве вспыхнул крупный пожар

Склад горит в одном из районов Киева на площади 800 квадратных метров, есть угроза распространения огня на стоящее рядом офисное здание, сообщило управление госслужбы Украины по ЧС в Киеве.

"По прибытии было установлено, что возгорание возникло в одноэтажном складском здании высотой восемь метров, размером 100 на 100 метров. Сейчас площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров, есть угроза распространения огня на рядом пристроенное шестиэтажное офисное здание", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Пожар вспыхнул в складском помещении по улице Туполева во вторник вечером, на место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По данным ведомства, спасатели вынесли из помещения десять газовых баллонов и проводят работу по их охлаждению.

На месте происшествия работают 18 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.