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На складе в Киеве вспыхнул крупный пожар
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На складе в Киеве вспыхнул крупный пожар 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
Склад горит в одном из районов Киева на площади 800 квадратных метров, есть угроза распространения огня на стоящее рядом офисное здание, сообщило управление госслужбы Украины по ЧС в Киеве.
Пожар вспыхнул в складском помещении по улице Туполева во вторник вечером, на место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
"По прибытии было установлено, что возгорание возникло в одноэтажном складском здании высотой восемь метров, размером 100 на 100 метров. Сейчас площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров, есть угроза распространения огня на рядом пристроенное шестиэтажное офисное здание", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным ведомства, спасатели вынесли из помещения десять газовых баллонов и проводят работу по их охлаждению.
На месте происшествия работают 18 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.
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