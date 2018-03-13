Киев испугался замыслов Собчак относительно Крыма

Предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак относительно проведения в Крыму нового референдума о принадлежности полуострова является опасным. С таким заявлением во вторник, 13 марта, выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин , передает «Крым. Реалии».

>> Крым отказался от помощи Собчак «В 2014 году она называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума?» — сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что подобные предложения несут в себе опасность. «Если это ее искренняя позиция — будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины», — добавил он.

11 марта Собчак обменялась с Климкиным подозрениями в шизофрении.

«Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами (…). У кого из нас шизофрения?» — написала Собчак. Перед этим Климкин раскритиковал просьбу Собчак разрешить ей посещение Крыма. При этом он отметил, что «придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это позитив».

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, в свою очередь, заявила, что Киев может запретить Собчак въезд на территорию Украины в течение пяти лет. После этого Собчак внесли в базу данных сайта «Миротворец». По мнению авторов сайта, она сознательно нарушала законы Украины во время поездки в Крым в 2014 году.

О своем обращении Собчак рассказала 6 марта. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — заявила она. Ранее кандидат в президенты отказывалась от агитации на полуострове и предложила провести там новый референдум, подчеркнув, что с точки зрения международного права территория принадлежит Украине.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.