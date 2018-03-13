Зачем СБУ провела массовые обыски в квартирах активистов

Зачем СБУ провела массовые обыски в квартирах украинских активистов и журналистов

Служба безопасности Украины провела свыше 25 обысков у лиц, которые якобы «способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций». Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская . Имена «пособников» не разглашаются. Как стало известно RT, среди них оказались киевский журналист Юрий Лукашин, снявший фильм об Олесе Бузине, и Инна Иваночко, боровшаяся за сохранение во Львове Мемориала Славы в память о победителях в Великой Отечественной войне. Эксперты считают, что рейд СБУ — очередной виток борьбы с инакомыслием на Украине . О причинах и последствиях массовых обысков — в материале RT. Без предъявления обвинений

«Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий. К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху», — написала Гитлянская. 12 марта представители СБУ провели в разных регионах страны свыше 25 обысков у лиц, которые «способствуют „стране-агрессору“ в проведении антиукраинских акций». Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. Она также уточнила, что все обыски были санкционированы.

«Сотрудники СБУ неоднократно нарушили нормы украинского законодательства при проведении обыска. Не позволяли дождаться адвоката, отказались представляться, а в решении суда на обыск не было фамилии Юрия Лукашина. То есть с этим документом можно было обыскивать кого угодно. Причём, что интересно, уголовное дело, в рамках которого проводился обыск, возбудила украинская прокуратура Крыма», — рассказал источник RT в окружении Лукашина. К кому конкретно домой пришли следователи, представители СБУ не говорят даже при выключенных диктофонах. Однако, как стало известно RT, одним из подозреваемых оказался киевский журналист Юрий Лукашин.

Повышенное внимание к Лукашину правоохранительные органы стали демонстрировать после завершения весной прошлого года съёмок фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени», добавил собеседник RT.

Картина рассказывает о жизни и творчестве убитого националистами писателя и журналиста Олега Бузины. Призывов к свержению власти на Украине в нём нет. Но, несмотря на это, Госкино Украины запретило его демонстрировать, а самому Лукашину неоднократно звонили представители СБУ с предложением «поговорить». Но журналист отказался.

«Квартиру Иваночко обыскивали без адвокатов, которые не смогли приехать в 6 утра. Правоохранители забрали у неё ноутбук и записную книжку, после чего молча удалились. Никаких обвинений предъявлено не было», — сообщил источник RT из окружения Иваночко. В поиске «антиукраинских агентов» «Из обычных журналистов и активистов хотят сделать «антиукраинских агентов», — прокомментировал ситуацию источник RT в «Народном фронте». Правоохранители пришли и в квартиру львовянки Инны Иваночко, рассказал источник RT из окружения Лукашина. Она возглавляет гуманитарную группу «Украинский выбор» и не дала снести во Львове Мемориал Славы — памятник победителям в Великой Отечественной войне. В конце февраля представители националистических организаций «Правый сектор»*, С14, «Сокол» отбили плиты на памятнике и написали, что он прославляет «оккупантов». Иваночко обвиняют в ведении «подрывной деятельности на Украине».

«Это касается таких тем, как Гражданская война на востоке, героизация Степана Бандеры и его приспешников. Ничего нового украинская власть предложить не готова, кроме как и дальше через силовые структуры давить на журналистов и общественных деятелей. Они должны прекратить даже просто говорить, что нынешняя власть преступна, работает в своих интересах, а не в интересах народа и ведёт Украину к тому, что она скоро перестанет существовать», — считает Денисов. Очевидно, что все эти обыски связаны с новой волной запугивания людей, которые имеют альтернативную точку зрения на происходящее в стране, заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

По словам источника RT в «Народном фронте», «инакомыслие на Украине сегодня карается очень жёстко».

Так, в декабре прошлого года около 200 человек в балаклавах заблокировали входы и подъезды к телеканалу NewsOne после того, как его собственник назвал события 2014 года государственным переворотом, напомнил собеседник RT. В конце января главный редактор оппозиционного издания «Страна.UA» Игорь Гужва из-за давления был вынужден покинуть территорию Украины и попросить политического убежища в Австрии

«За те же действия, совершённые в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может», — говорится в его комментарии. Очередным витком борьбы с инакомыслием, по словам экспертов, стал подготовленный бывшим депутатом Верховной рады Андреем Сенченко законопроект «О прощении», который призывает население Крыма и Донбасса попросить прощения у Киева. В качестве наказания для жителей полуострова, который вошёл в состав России четыре года назад, и граждан самопровозглашённых ЛНР и ДНР автор законопроекта предусмотрел запрет на участие в выборах и на работу в органах власти. Применять процедуры прощения предлагается по отношению к жителям Крыма и Донбасса, так как эти люди «оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды», считает Сенченко.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT сообщил, что прощения у крымчан и граждан Украины придётся просить таким личностям, как Сенченко.

«СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах написала о том, что Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота на Украине. Замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в интервью украинскому изданию LB.ua поспешил заявить, что Савченко сбежала в Россию. Однако вскоре она нашлась в Страсбурге на сессии ПАСЕ. Ещё одним «инакомыслящим», пострадавшим за свою позицию, может стать депутат Надежда Савченко . 12 марта СБУ вызвало Савченко на допрос по делу задержанного главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , но она покинула территорию Украины.

«Намёк на возможное сотрудничество с российскими компаниями — не только повод для обысков, обвинений в предательстве родины и остальных грехах. Это ещё и удобный повод для пиара, поскольку достаточно написать в законопроекте очередное предложение о России, и это добавляет очки любому политику», — отметил собеседник RT. Демократия по-украински Источник RT в «Народном фронте» также отметил, что на протяжение последних нескольких лет Россия стала выгодной темой для всех политиков.

«Насколько я понимаю, никаких фактов работы на «страну-агрессора» правоохранители не нашли. Им нечего предъявить в суде, кроме своих громких заявлений», — подчеркнул в беседе с RT директор киевской юридической компании. Денисов считает, что на самом деле никаких доказательств у правоохранительных органов, скорее всего, нет. Иначе уже последовали бы аресты. Людей просто наказывают за независимую позицию, которая отличается от мнения первых лиц государства, утверждает эксперт.

«СБУ давно превратилось в инструмент давления, который украинские власти используют в своих целях. Нет никаких фактов, которые подтверждают наличие у обыскиваемых взрывчатки или оружия. Более того, никто по официальным данным задержан не был. Почему? Возможно, это был просто повод, чтобы напугать?» — заявил в беседе с RT депутат от партии «Самопомощь». По словам собеседника RT, в данном случае возбудить дело против журналистов и активистов будет непросто.

«Как мы знаем, даже выражение своей точки зрения на Украине вполне достаточно, чтобы людей арестовывать и сажать в тюрьмы. Давно понятно, что ни о какой демократии на Украине говорить, конечно же, не приходится. А вот то, что Запад закрывает глаза на притеснение свободы слова, свободы мнений, собраний, — это лишнее доказательство двуличности наших западных партнёров», — подытожил Денисов. Однако, как полагает Денисов, украинские власти могут не остановиться на этих «акциях устрашения».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).