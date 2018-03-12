Порошенко намерен взыскать с «Газпрома» «все до копейки» 

Президент Украины Петр Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» «все до копейки».
«"Газпром" тянет с выполнением решения суда относительно выплаты средств в пользу "Нафтогаза". Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены. Более того, приведу одну цифру — почти полмиллиона долларов ежесуточно «Газпром» заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит все до копейки»”, — цитирует Порошенко РБК.
В самое ближайшее время будут предприняты действия по обеспечению «защиты интересов украинского государства», сообщил Порошенко на встрече с представителями бизнеса.
2 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о немедленном расторжении всех действующих контрактов с Украиной из-за решения Стокгольмского арбитражного суда, который ранее обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд