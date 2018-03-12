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Украина назвала сумму компенсации за потерю Крыма
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Украина назвала сумму компенсации за потерю Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Сумма иска «Нафтогаза Украины» и его дочерних компаний, поданного в Третейский суд в Гааге в связи с переходом к России бывших активов компаний в Крыму, составляет восемь миллиардов долларов с учетом процентов. Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Интерфакс».
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Он добавил, что не знает, как получить эти деньги, если удастся выиграть суд. «Затем станет вопрос, как забрать», — сказал Витренко.
Из указанной им суммы пять миллиардов составляет основная сумма претензий, еще три миллиарда — проценты. В сентябре прошлого года Витренко оценивал сумму иска в семь миллиардов долларов с учетом процентов.
Рассмотрение иска «Нафтогаза» относительно активов в Крыму запланировано на май.
Ключевым активом «Нафтогаза» в Крыму был «Черноморнефтегаз». После референдума в 2014 году имущество компании национализировали и внесли в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Оно эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей.
В феврале власти Украины заявили о намерении продать национализированные Россией буровые вышки в акватории Крыма. До этого, в середине 2017 года, суд Одессы наложил арест на имущество «Черноморнефтегаза» в Крыму. Речь шла о 27 судах и 33 нежилых помещениях. Этот же суд до этого арестовал четыре самоподъемные плавучие буровые установки «Петр Годованец», «Украина», «Сиваш» и «Таврида».
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