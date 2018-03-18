У посольства РФ в Киеве собрались более ста националистов

На митинг у здания посольства РФ в Киеве собрались более ста националистов

Более 100 представителей националистических организаций выступают у здания посольства РФ в украинской столице против проведения выборов президента России. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент ТАСС с места события. Среди митингующих представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), "Национального корпуса" и партии "Свобода". Националисты выступают против голосования в диппредставительстве, выкрикивая антироссийские лозунги. В целом обстановка возле посольства спокойная, инцидентов не зафиксировано. Одновременно возле здания находятся сотрудники правоохранительных органов , их вдвое больше, чем националистов. Они перекрыли все подъезды к посольству, а внутрь пропускают исключительно дипломатов. Таким образом, обычные российские граждане, проживающие на Украине , по— прежнему не имеют возможности попасть на избирательный участок и проголосовать. Ранее, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины — в Киеве, Харькове , Одессе и Львове — "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".