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У посольства РФ в Киеве собрались более ста националистов
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На митинг у здания посольства РФ в Киеве собрались более ста националистов 

ТАСС 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 100 представителей националистических организаций выступают у здания посольства РФ в украинской столице против проведения выборов президента России. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент ТАСС с места события.
Среди митингующих представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), "Национального корпуса" и партии "Свобода". Националисты выступают против голосования в диппредставительстве, выкрикивая антироссийские лозунги. В целом обстановка возле посольства спокойная, инцидентов не зафиксировано.
Одновременно возле здания находятся сотрудники правоохранительных органов, их вдвое больше, чем националистов. Они перекрыли все подъезды к посольству, а внутрь пропускают исключительно дипломатов. Таким образом, обычные российские граждане, проживающие на Украине, по— прежнему не имеют возможности попасть на избирательный участок и проголосовать.
Ранее, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".
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