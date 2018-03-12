Депутат Госдумы от Воронежской области готов поднять Знамя Победы над Киевом 

Алексей Журавлёв ответил на планы Яроша захватить российские территории. Депутат Верховной рады Украины и экс-лидер запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош вновь предложил захватить ряд российских территорий, включая Кубань, Донщину (Ростовская область) и Воронеж. О потенциале Киева националист рассказал в эфире телеканала ZIK, запись программы доступна на YouTube. Дмитрий Ярош заявил, что для победы необходимо сначала «зачистить» Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента», а после подумать о захвате других территорий. — Тут главное вернуть наши территории. Потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодёжь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж, — сказал Ярош. На планы националиста захватить российские территории ответил депутат Госдумы от Воронежской области Алексей Журавлёв. — Нацики есть нацики, мозгов у них совсем нет. Если бандеровцы хотят до конца пройти путь своих гитлеровских предшественников, мы их проведём по нему. И поднимем Знамя Победы над Киевом! — написал лидер партии «Родина» на своей странице в Twitter. Бывший глава экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош уже несколько раз выступал с призывами присоединить Воронежскую область к Украине. В последний раз — в июне 2017 года. А в июне 2016 года с подобными призывами выступил и руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жербровский. Тогда чиновник отнёс Воронежскую область, ровно, как и Курскую, Брянскую, Ростовскую области и Краснодарский край, к «исконно украинской земле». Фото — с сайта партии «Родина»