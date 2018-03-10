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Украинский блогер сообщил о планах Порошенко «быстро зачистить» Донбасс
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Украинский блогер сообщил о планах Порошенко «быстро зачистить» Донбасс 

Российская Газета 10 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Президент Украины Петр Порошенко планирует «зачистить» Донбасс после ввода в регион миротворцев. Воинственные намерения раскрыл украинский блогер Мартин Брест после закрытой встречи лидера Украины с представителями интернет-сообщества.
"План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть», — написал блогер на своей странице в Facebook. Брест также сообщил, что давать амнистию ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР «у нас никто не собирается».
На днях представитель Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров заявил, что вооруженные силы Украины могут в ближайшее время начать новую операцию в Донбассе. Начало операции должно быть санкционировано указом президента Украины, и Порошенко вскоре может подписать его. Бобров проинформировал, что в настоящее время Генштаб разрабатывает положение об объединенном оперативном штабе Вооруженных сил Украины и определяет, кто станет командующим.
Ранее Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются «временно оккупированными территориями», действия России квалифицируются как «агрессия против Украины». Президент получил право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.
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