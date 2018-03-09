На Украине появился свой «террорист №1»

Киевский суд арестовал Владимира Рубана , который курировал вопросы обмена пленными между Украиной , ДНР и ЛНР. Рубана задержали накануне с крупным арсеналом оружия. Его обвиняют в подготовке убийства Петра Порошенко и планах провести вооруженное нападение на Верховную раду . Сам Рубан назвал себя жертвой подставы и признался, что как раз после предъявленных обвинений и задумался об убийстве Порошенко.

В пятницу Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Его подозревают в подготовке терактов на Украине. Защита просила оставить подсудимого под домашним арестом и намерена подать апелляцию.

Рубана задержали накануне ночью на контрольно-пропускном пункте «Майорск» на линии разграничения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) при перевозке оружия. Он ехал в машине, в которой силовики нашли ящики с гранатами, осколочные заградительные мины, кумулятивные заряды РПГ-7, детонаторы различных типов, ручные гранатометы РПГ-22, 120-мм мины, миномет калибра 50 мм с боекомплектом, больше дюжины автоматов и ручных пулеметов. Десятки тысяч патронов.

Позже Рубана доставили в СИЗО города Мариуполя , а днем переправили в Киев и доставили в суд. Рубану предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», ч. 1 ст. 14 «Приготовление к преступлению», ч. 3 ст. 258 «Террористический акт». Скандальный сайт «Миротворец» внес Рубана в свои списки.

Во время судебного слушания ему задали вопрос, планировал ли он убийство Петра Порошенко. «Теперь я об этом задумываюсь», — ответил Рубан.

Что касается ситуации в целом, то он назвал себя жертвой «подставы».

«Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения. Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером по имени Кедр. Он хотел перейти на сторону ДНР и назад. Я был у него водителем. У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию. Но я занимался и занимаюсь обменом пленных. У меня есть опыт сложных операций и переходов», — заявил Рубан.

По его словам, на этот раз он должен был перевезти товар «на ту сторону и оттуда забрать мебель». «Что я и сделал. Я подъехал в условленное время. Ко мне вышел офицер Кедр, распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал за ним несколько метров, потом нас окружили», — рассказал подсудимый.

Последние четыре года Рубан вел переговоры об обмене пленных с ДНР и ЛНР со стороны Украины. Год назад СБУ отменила ему разрешение на въезд в самопровозглашенные республики, обвинив в нарушении правил пересечения линии разграничения. Тогда он вместе с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко посетил ДНР и ЛНР. Украинский волонтер Мирослав Гай утверждал, что под видом пленных Рубан внедрял на Украину агентов российских спецслужб.

Украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко объяснил задержание Рубана «внутренними разборками» вокруг дележки каналов серой торговли между ДНР и Украиной.

«У страха глаза велики. Украинской власти кажется, что все, кто говорит, что она полное фуфло — это уже заговорщики, в том числе вооруженные. Это сумасшествие связано с весенним обострением», — сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

Он убежден, что никакой угрозы существующему строю Рубан не представлял и убийства президента не планировал. «Это просто демонстрация деградации и общей дебилизации так называемого государственного украинского организма», — уверен политолог.