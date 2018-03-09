На Украине планировалось убийство Порошенко

Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный в Донбассе, планировал убийство президента Украины Петра Порошенко и других чиновников, сообщает "Страна.ua".
Издание публикует текст подозрения Рубану, которое предъявила ему Служба безопасности Украины (СБУ).
Согласно тексту, Рубан планировал с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства. Также Рубан планировал осуществить обстрел зданий парламента, администрации президента и жилых домов, находящихся в правительственном квартале столицы.
Ранее в Киеве объяснили задержание главы Центра освобождения пленных.