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Порошенко уверен в доказательствах по делу о терактах
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Порошенко: доказательства СБУ по делу о подготовке терактов неопровержимы 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ Василию Грицаку расследовать в самые кратчайшие сроки дело о подготовке терактов на Украине, в чем спецслужбы подозревают главу украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Президент также заявил о неопровержимости доказательств по делу.
Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан СБУ в четверг при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным Службы безопасности Украины, в машине у него было большое количество оружия. СБУ предъявила ему подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. В частности, по данным СБУ, в сговоре с другими лицами он планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации в стране. В пятницу суд в Киеве избирает ему меру пресечения.
"Хочу разочаровать тех, кто считает, что им удастся откупиться. Я прошу генерала Грицака (главу СБУ — ред.) взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю взять под свой личный контроль расследование этого дела. Расследовать, в кратчайший срок привлечь виновных к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан", — сказал президент на встрече с главой СБУ в пятницу.
Порошенко добавил, что цель была одна — дестабилизировать общество через массовые террористические атаки, и доказательства этого "являются неопровержимыми".
"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства о том, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", — подчеркнул глава государства, отметив, что доказательства, по крайней мере, те, которые были предоставлены председателем СБУ, "являются неопровержимыми".
Грицак в свою очередь отметил, что сегодня на брифинге сообщит больше деталей дела и что они "для кого-то будут шокирующими".
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