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На Украине задержали посредника по обмену пленными
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На Украине задержали посредника по обмену пленными 

Lenta.ru 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан задержан на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает издание украинское издание «Страна.ua».
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