В Киеве посла Венгрии обвинили в превышении полномочий 

"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии… У нас сейчас все это запланировано, разговоры с венграми о том, что он превышает свои полномочия здесь, на Украине", — заявила Зеркаль.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкеню заявил, что в автономии венгров, проживающих на Украине, нет ничего плохого. По мнению посла, получив автономию, нацменьшинство сможет само принимать решения в вопросах, напрямую их касающихся, в том числе и относительно языка обучения в школах.