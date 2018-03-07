У США остался год, чтобы по максимуму использовать Украину

Аналитик: у США остался лишь год, чтобы по максимуму использовать Украину

"К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации", — сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018", основанном на нескольких интервью журналисту Владимиру Соловьеву. США "грубо и нагло" обманули Россию перед переворотом на Украине, заявил российский президент Владимир Путин.

"Ну, хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — сказал Путин. По словам главы государства, Россия согласилась, а через день на Украине произошел государственный переворот.

Президент подчеркнул, что фактически Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю киевскую власть — "они загнали себя в угол".

Как отметил российский лидер, этот случай стал первым серьезным обманом со стороны американских партнеров.

"Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", — добавил он.

"США не то что нагло обманули Россию по поводу Украины, США нагло обманули вообще весь русский, советский народ, когда говорили, что развал Советского Союза — это демократия, на самом деле все хорошо, все здорово, никакого продвижения НАТО не будет и т.д. Вообще стратегия США — жить за счет других государств, вытягивая из них ресурсы. То есть вы — либо их партнер, а точнее вассал типа Великобритании, либо вы — угроза для них. Других категорий стран для американцев не существует. Поэтому, когда нам сказали, что мы их друзья и партнеры, надо было понимать, что либо мы становимся подчиненной для американцев страной, становимся их филиалом и работаем на них, либо мы превращаемся в угрозу. К счастью, мы стали для них угрозой", — сказал Руслан Осташко. Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik прокомментировал тезисы, высказанные российским президентом.

"Многие думали, что после "холодной войны" и развала Советского Союза Россия никогда не возродится. И сейчас огромное количество американцев из старого поколения, работающих в государственных структурах, в спецслужбах, сожалеют о том, что тогда нас "не дожали". Поэтому сейчас они будут делать все, использовать все ресурсы, чтобы подорвать нашу экономику, нашу страну, нашу силу. И Украина — одна из самых болевых исторических точек для нас, поэтому давить на нее будут", — считает политически аналитик. Он отметил, что после развала СССР многие в США не верили в возрождение России и сейчас готовы на многое, чтобы "подорвать" нашу страну.