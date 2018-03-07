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На Украине предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую
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На Украине предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую 

ТАСС 7 марта 2018
КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Институт национальной памяти Украины ведет дискуссии о переименовании Днепропетровской области Украины в Сичеславскую в рамках реализации законодательства о «декоммунизации».
Об этом сообщили в пресс-службе института.
"Самым оптимальным, исторически и этнически обоснованным будет переименование области в Сичеславскую, так как это название будет отражать казацкий этап истории края", — отметили в пресс-службе.
Согласно украинскому законодательству, для переименования области в стране необходимо внести изменения в конституцию, поскольку названия областей перечислены в ней. Для этого не менее 150 депутатов должны внести соответствующее представление в Верховную раду.
С мая 2015 года в стране действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров — Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.
На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой.
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