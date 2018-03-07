На Украине предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую

КИЕВ, 7 марта. / ТАСС /. Институт национальной памяти Украины ведет дискуссии о переименовании Днепропетровской области Украины в Сичеславскую в рамках реализации законодательства о «декоммунизации».

Об этом сообщили в пресс-службе института.

"Самым оптимальным, исторически и этнически обоснованным будет переименование области в Сичеславскую, так как это название будет отражать казацкий этап истории края", — отметили в пресс-службе.

Согласно украинскому законодательству, для переименования области в стране необходимо внести изменения в конституцию, поскольку названия областей перечислены в ней. Для этого не менее 150 депутатов должны внести соответствующее представление в Верховную раду

С мая 2015 года в стране действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров — Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.