Ищенко: Украинское общество капитулирует раньше, чем «Газпром» предпримет активные шаги 

Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Ukraina.ru.
«К военному противостоянию конфликт, думаю, не приведет. Во-первых, потому что это разные государства. Россия — это глобальное государство, а Украина уже даже не государство. В этом конфликте меня поразила реакция общественности, особенно реакция украинской националистической общественности, которая поддерживает власть. Это впервые, когда Украина одержала хоть маленькую, но победу. Можно говорить о том, что решение Стокгольмского арбитража было политическим, но Украина и рассчитывала на политическое решение. Во-вторых, 2,5 млрд долларов, которые ей присудили, это победа. Но общественность восприняла это как глубокое поражение», — отмечает Ростислав Ищенко.
Таким образом власть так и не смогла конвертировать победу в Стокгольмском арбитраже во внутреннюю пропагандистскую победу, подчеркнул политолог.
«Это является свидетельством того, что украинская власть, как и вся украинская политика последних 20 лет, направленная на конфронтацию с Россией, утратила не столько поддержку части населения, сколько веру населения в возможность победы. Они уже стали просчитывать, какие ответные шаги предпримет Газпром и каким поражением обернется эта победа. Мы то не сомневаемся в том, что это обернется для Украины поражением. Раньше во всех газовых конфликтах с Россией, даже фейковые успехи в украинских СМИ трактовались как выдающиеся победы. Сейчас мы имеем дело с определенным успехом, но все говорят о поражении. Когда общество само не верит в то, что победу можно одержать, то победу вы и не одержите. И какое может быть военное противостояние, когда украинское общество капитулирует раньше, чем Газпром успеет предпринять какие-то активные шаги», — заключил эксперт.