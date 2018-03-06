Ищенко: Украинское общество капитулирует раньше, чем «Газпром» предпримет активные шаги

Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Ukraina.ru.

«К военному противостоянию конфликт, думаю, не приведет. Во-первых, потому что это разные государства. Россия — это глобальное государство, а Украина уже даже не государство. В этом конфликте меня поразила реакция общественности, особенно реакция украинской националистической общественности, которая поддерживает власть. Это впервые, когда Украина одержала хоть маленькую, но победу. Можно говорить о том, что решение Стокгольмского арбитража было политическим, но Украина и рассчитывала на политическое решение. Во-вторых, 2,5 млрд долларов, которые ей присудили, это победа. Но общественность восприняла это как глубокое поражение», — отмечает Ростислав Ищенко

Таким образом власть так и не смогла конвертировать победу в Стокгольмском арбитраже во внутреннюю пропагандистскую победу, подчеркнул политолог.