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Кортеж Порошенко сбил пенсионера
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Кортеж Порошенко сбил пенсионера 

Рамблер 3 часа назад
Днем 6 марта один из автомобилей кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину в центре Киева. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
По данным издания, это произошло на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. В результате ДТП пенсионер серьезно пострадал. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали скорую.
Сбившая мужчину машина осталась на месте аварии. На ее капоте заметна вмятина, отмечают «Вести». Остальные автомобили продолжили движение.
Очевидцы заявили, что нарушил правила именно пенсионер, перебегавший дорогу на запрещенный сигнал регулировщика. Мужчину госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Летом прошлого года сообщалось об инциденте с кортежем Порошенко в Закарпатской области. СМИ писали, что одна из президентских машин сбила мотоциклиста, молодой человек пострадал.
 Ещё 36 источников 
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