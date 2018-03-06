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На Украину запретили ввозить 18 российских книг
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На Украину запретили ввозить 18 российских книг 

Свободная пресса 6 марта 2018
Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины принял решение ввести запрет на ввоз в страну еще 18 книг из России.
Среди запрещенных книг «Лейтенант из будущего» Юрия Валина, «Ангелы апокалипсиса» Анатолия Гончара, «Дикое поле» Александра Конторовича, «Как воюют на Донбассе» Владислава Шурыгина, «Киевская хунта» Алексея Челнокова и другие, пишет «ФАН».
В Госкомтелерадио подчеркнули, что содержание данных книг якобы направлено на ликвидацию независимости Украины и пропаганду насилия.
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