На Украину запретили ввозить 18 российских книг

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины принял решение ввести запрет на ввоз в страну еще 18 книг из России

В Госкомтелерадио подчеркнули, что содержание данных книг якобы направлено на ликвидацию независимости Украины и пропаганду насилия.

Новости Украины: На Украине запретят все российские книги