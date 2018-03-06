На Украину запретили ввозить 18 российских книг 

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины принял решение ввести запрет на ввоз в страну еще 18 книг из России.
Среди запрещенных книг «Лейтенант из будущего» Юрия Валина, «Ангелы апокалипсиса» Анатолия Гончара, «Дикое поле» Александра Конторовича, «Как воюют на Донбассе» Владислава Шурыгина, «Киевская хунта» Алексея Челнокова и другие, пишет «ФАН».
В Госкомтелерадио подчеркнули, что содержание данных книг якобы направлено на ликвидацию независимости Украины и пропаганду насилия.
Новости Украины: На Украине запретят все российские книги