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Порошенко поймали на лжи
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Представитель Нафтогаза поймал Порошенко на лжи по поводу контракта с Газпромом 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
НАК «Нафтогаз Украины» получил от Газпрома уведомление о разрыве контрактов на покупку и транзит газа, которое украинская компания внимательно изучит, сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, признав существование процедуры по разрыву соглашения.
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«Мы тщательно изучим информацию. Для нас важно сохранение транзита через Украину и надежность поставок газа как украинским, так и европейским потребителям», — передает ТАСС слова Витренко.
Он отметил, что в контрактах прописана процедура, которую стороны должны выдержать. В частности, стороны могут попытаться прийти к согласию в течение 30 дней.
Между тем это заявление противоречит словам президента Украины Петра Порошенко, который ранее сказал, что разрыв якобы не предусмотрен контрактом.
Витренко также заявил, что Нафтогаз не видит оснований для разрыва договора на транзит, а объяснение Газпрома считает неприемлемым.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что российская компания направила «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения договоров на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
Газпром с 1 марта не стал возобновлять поставки голубого топлива НАК «Нафтогаз Украины», в связи с чем украинская компания заявила о возможности возникновения дефицита голубого топлива.
Позже президент Украины Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением за счет импорта из стран Евросоюза. Нафтогаз собрался требовать от Газпрома компенсации за дорогой газ из Европы.
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