Порошенко поймали на лжи

Представитель Нафтогаза поймал Порошенко на лжи по поводу контракта с Газпромом

«Мы тщательно изучим информацию. Для нас важно сохранение транзита через Украину и надежность поставок газа как украинским, так и европейским потребителям», — передает ТАСС слова Витренко.

Он отметил, что в контрактах прописана процедура, которую стороны должны выдержать. В частности, стороны могут попытаться прийти к согласию в течение 30 дней.

Между тем это заявление противоречит словам президента Украины Петра Порошенко , который ранее сказал, что разрыв якобы не предусмотрен контрактом.

Витренко также заявил, что Нафтогаз не видит оснований для разрыва договора на транзит, а объяснение Газпрома считает неприемлемым.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что российская компания направила «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения договоров на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Газпром с 1 марта не стал возобновлять поставки голубого топлива НАК «Нафтогаз Украины», в связи с чем украинская компания заявила о возможности возникновения дефицита голубого топлива.